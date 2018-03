"Directie blijft warm en koud blazen" PERSONEEL LEGT CARREFOUR LAM TIJDENS PAASWEEKEND XAVIER LENAERS

03u22 0 Genk Het water staat het personeel van de Carrefour in hartje Genk aan de lippen. De winkel bleef gisteren dicht, en ook vandaag gaan de rolluiken niet open. "Twee maanden na het nieuws over de sluiting, en we weten nóg niet waar we aan toe zijn", klinkt het bij de socialistische vakbond.

Gisteren ging de Carrefour-vestiging in hartje Genk dicht, en ook vandaag blijft het rolgordijn van de hypermarkt gesloten, en dat tijdens een van de drukste shoppingweekends van het jaar. Maar het personeel is boos, héél boos. De 78 werknemers dreigen immers hun job te verliezen. Twee maanden geleden al deelde de directie van de supermarktketen het nieuws mee. "En we weten nog altijd niet waar we aan toe zijn", klinkt het. "We willen de directie nu echt pijn doen", zegt Carine Meuwis van de socialistische vakbond onomwonden. De vakbonden hebben hun moment uitgekozen: de omzet op een vrijdag is gemiddeld zo'n 70.000 euro, op een zaterdag 90.000 euro. En in het paasweekend gaat het om nog veel meer geld. "We houden deze actie omdat de directie tegelijkertijd koud en warm blaast", aldus Meuwis. "De winkel zou sowieso sluiten. Maar we horen ook dat de directie op zoek zou zijn naar een nieuwe locatie. Zo'n houding neemt de onrust en onzekerheid bij het personeel niet weg. Integendeel, het maakt de situatie nog ondraaglijker."





Eén op de vier ziek thuis

"Tot nu toe hebben wij al drie alternatieven voorgesteld om de mensen hier aan boord te houden. Bijvoorbeeld een kleinere winkel op de huidige locatie. Of een samenwerking met externe partners, die de verkoop van elektrotoestellen en kledij voor hun rekening nemen. Of meteen een andere locatie in de stad, er is bijvoorbeeld een site beschikbaar langs de Hasseltweg. Maar op geen enkel voorstel hebben we een reactie gekregen." Een groot deel van het personeel geeft er intussen de brui aan. Op dit moment zijn 20 van de 78 medewerkers ziek thuis, dat is bijna één op de vier. Zij worden vervangen door interims.





Pistes blijven open

De directie is niet meteen gelukkig met de actie van het personeel en de vakbonden. "We hebben alle begrip voor de emotionele reacties van het personeel", benadrukt woordvoerder van Carrefour Baptiste Van Outryve. "Maar dat de vakbonden de winkel twee dagen sluiten, dat begrijpen we niet. Afgelopen maandag nog hebben we met hen de kalender voor onderhandelingen vastgelegd. Sinds we het nieuws van de intentie tot sluiting naar buiten brachten, hebben we zeven speciale ondernemingsraden gehouden. Maar liefst 745 vragen van de vakbonden hebben we schriftelijk beantwoord", aldus Van Outryve. "Maar één ding is zeker: we houden alle pistes open, en we blijven zoeken naar alternatieven."