"De taarten brengen mensen bij elkaar en houden herinneringen levendig" 02 mei 2018

02u37 1 Genk Bakkers uit Genk bakken voortaan taarten om drama's zoals de sluiting van de Fordfabriek of de mijnen in Zwartberg, Waterschei en Winterslag te gedenken.

"We kregen de laatste jaren heel wat vragen voor het oprichten van monumenten als herinnering aan of herdenking van gebeurtenissen uit het verleden. Of Genkenaren willen dingen uit het collectief geheugen zoals KFC Winterslag en de Vieze Mannen levendig houden." Zo heten de oud-supporters van KFC Winterslag, de club die met Thor Waterschei opging in Racing Genk. Op vraag van en in overleg met enkele Vieze Mannen ging het kunstenaarsduo Simona Denicolai en Ivo Provoost aan de slag. Ze kwamen met de Vieze Taart, een van de tien die ze in opdracht van de stad ontwierpen.





De Barbarataart

Jean Ooms van het Mijn-Depôt (museum in Thor Central, Waterschei) en enkele van z'n oud- collega's keurden de Barbarataart met 't Kooltje. "Het gebak heeft de vorm van een schachttoren van de mijn", liet Jean horen. "En bij elk gebak hier staat 't Kooltke, een sterk likeur dat men in de taart giet om het innerlijke van de proever te versterken. Een geslaagde taart". "We hebben hieraan meegewerkt omdat de mijnwerkers niet mogen vergeten worden." Jos Claesen wilde de crash van een RAF-toestel, dat 12 mei 1940 door een Duitse jager werd neergehaald boven Kattevennen, in herinnering brengen. "Hiervoor is nooit een monument of gedenksteen opgericht", liet hij zich ontvallen. "Door de taart te eten met anderen wordt automatisch over de crash gesproken. Ze brengt mensen bij elkaar."





(LXB)