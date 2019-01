De Kiekeboes komen naar Limburg Mijnverleden rode draad door verhaal Birger Vandael

09 januari 2019

21u42 0 Genk Limburg krijgt weldra hoog bezoek: Vlaanderens populairste en best verkochte stripfiguren ‘De Kiekeboes’ trekken in album 152 immers doorheen onze provincie. Auteur Merho ging niet over één nacht ijs om ‘Niet van Gisteren’ te tekenen. “Ik ben drie dagen op bezoek geweest in Limburg en heb heel wat opzoekwerk gedaan naar het mijnverleden”, vertelt hij.

De verhalen van Marcel, Charlotte, Fanny en Konstantinopel worden nog steeds verslonden door lezers van alle leeftijden. “Enkele Limburgse stripkenners vroegen al een tijdje om met de reeks eens naar hun provincie te trekken. In 2016 maakte ik immers al een Antwerps verhaal (‘Wie A zegt’), met dat verschil dat ik Antwerpen als mijn broekzak ken. Limburg is een groot gebied en ik wou vermijden dat het een toeristische folder zou worden. De locatie staat altijd ten dienste van het verhaal. Uiteindelijk ben ik toch overstag gegaan”, bekent Merho.

Ongeveer een jaar geleden trok Merho met zijn vrouw drie dagen door de provincie. “Ik had toen al vaag een synopsis in mijn hoofd en wilde nagaan of de afstanden die de personages in het verhaal doen, ook realistisch waren. Ik heb toen ook heel wat foto’s gemaakt, het was helaas zo’n somber weer dat die achteraf moesten worden gefotoshopt om bruikbaar te zijn.”

Mijnstakingen Zwartberg

‘Niet van Gisteren’ wordt een verhaal waarin het mijnverleden en de fruitstreek van onze provincie wordt aangehaald. Er zijn ook passages aan de stoomstroopfabriek in Borgloon, C-mine in Genk en de stadscentra van Peer en Tongeren. “Ik had de mijnstakingen van 1966 in Zwartberg in het achterhoofd. Toen was ik amper 18 jaar oud, dus heb ik wel wat opzoekingswerk verricht. Als je zo’n verhaal maakt, moet alles immers min of meer kloppen. Dankzij de research ging er een nieuwe wereld voor mij open. In het verhaal zitten flashbacks die teruggaan naar die tijd. Het wordt dus een verhaal vol historische elementen met een belangrijke rol voor C-mine Genk. Er is trouwens ook een bijrol weggelegd voor enkele bekende Limburgers, maar daarover ga ik nog niets verklappen.”

Bijhorende tentoonstellingen

In februari volgt er in C-mine ook een tentoonstelling over de totstandkoming van het album met de vertoning van originele potloodtekeningen en schaalmodellen van auto’s die in het album worden getoond. “Vergelijk het niet met de groots opgezette expo van Tim Burton, al is het wel mooi dat zijn expo aan onze expo voorafgaat. Mogelijk komt er later ook nog een luxe-album met wat extra info”, stelt Merho. Eerder schonk hij in zijn albums ook al aandacht aan de Nederlandse stad Gouda, De Haan en Brugge. Hoewel elke Vlaamse regio graag De Kiekeboes verwelkomt, zal dat nu even niet gebeuren. “In zo’n album kruipt altijd veel werk en extra energie. Ik heb gezworen het niet nog eens te doen, al weet je natuurlijk nooit”, besluit hij.