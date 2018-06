"De druppel: die trouwstoet met schoten" 14 CAMERA'S IN STALEN- EN VENNESTRAAT VANAF VOLGENDE WEEK XAVIER LENAERS

23 juni 2018

02u48 0 Genk De Stalenstraat en Vennestraat, twee drukke winkelstraten in Waterschei en Winterslag, krijgen vanaf volgende week elk zeven camera's. "De druppel was de trouwstoet waarbij schoten werden gelost", zegt burgemeester Wim Dries. De camera's nemen ook vervuilers en straatracers in het vizier.

GAS-boetes voor wie blikjes en ander zwerfvuil op de stoepen gooit, of voorlichtingsacties om de straten proper te houden. Ze blijken allebei niet afdoend genoeg.





Om rondslingerend afval tegen te gaan, zet de gemeentaad daarom het licht op groen voor het plaatsten van camera's in de Vennestraat en Stalenstraat. En die zijn niet enkel bedoeld om de afvalproblematiek - een heikel punt bij bewoners en handelaars - in te dijken. Er zijn nog andere bronnen van ergernis, stelt burgemeester Wim Dries. "Straatraces vergroten bij de bewoners het onveiligheidsgevoel en veroorzaken lawaaihinder", vertelt Wim Dries. Wat de burgemeester over de streep getrokken heeft om te kiezen voor camera's, is de Turkse trouwstoet die op 7 april in de Stalenstraat veel ophef veroorzaakte bij bewoners en passanten. De wagens in de stoet hinderden het verkeer. Er werden zelfs schoten gelost.





Versmarkt

"Het was de druppel die de emmer deed overlopen. Wat daar is gebeurd, tolereren we niet", stelt Wim Dries. "Met de camera's hebben we nu een instrument in handen om schuldigen te identificeren en te straffen." Extra argument om in de Vennestraat camera's te hangen, zijn evenementen zoals de versmarkt en Volle Bak Vennestraat. Ook daar komt veel volk op af.





Eerst tijdelijk

De veertien camera's worden niet aangekocht, maar gehuurd. Dat kost de stad 35.000 euro. Ze worden ook maar tijdelijk ingezet. "Drie tot vier maanden", zegt de burgervader. "Maar het is de bedoeling om ze door vaste camera's te vervangen. Nu kan dat nog niet, omdat we bezig zijn een aankoopdossier samen te stellen. Dat gebeurt in samenwerking met de provincie, die ervoor ijvert dat meerdere gemeenten dezelfde camera's aanschaffen. Bovendien loopt nog een studie van Universiteit Gent over het beleid rond camera's en hoe ze ingezet moeten worden. Tegen de zomer van volgend jaar hopen we vaste camera's aan te brengen die permanent waken over de straten, auto's en passanten", aldus Wim Dries.