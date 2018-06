"Bijna alles zit verpakt. Waanzin!" PLASTIC ATTACK BARST LOS IN LIMBURGSE SUPERMARKTEN XAVIER LENAERS

04 juni 2018

02u40 0 Genk Bij het verlaten van Albert Heijn in de Hasseltweg lieten klanten zaterdag heel wat verpakkingen achter. De aangekondigde actie Plastic Attack tegen het overvloedige gebruik van plastic was een succes. "Wij viseren supermarkten niet, maar vragen hen wel om minder verpakte waren aan te bieden", vertelt Kathleen Haesen uit Riemst van Vormingplus Limburg, die de campagne trok.

Kathleen Haesen uit Riemst en Mieke Dury uit Landen vatten zaterdag post aan een vestiging van Albert Heijn. Zij maakten tijd vrij om de actiedag tegen plastic in goede banen te leiden en deelden draagtassen en netjes van katoen uit aan de klanten. "Deze actie is niet gericht tegen de supermarkten", benadrukt Kathleen. "Maar we willen hen wel bewust maken van hoeveel voedingswaren in plastic ingepakt zijn. We hopen dat zij deze artikelen minder of niet meer zullen aanbieden." Voor de klant vraagt de strijd tegen kunststofverpakkingen een gedragsverandering. "Er zijn alternatieven voor plastic en daar staan de mensen voor open", stelt Kathleen. Dat blijkt ook uit getuigenissen van klanten die we spraken. "Ik heb komkommers, appels, broodjes en vijf andere artikelen gekocht. Zes daarvan zijn in plastic verpakt. Waanzin!", stelde Gwenn Segers. "Ik heb juten tassen bij voor groenten en fruit. Steevast leg ik ze na gebruik terug in de auto. Zo wordt het een gewoonte om boodschappen te doen. Plastic zakken gebruik ik niet meer."





Statement

Hille Hermans kwam speciaal van Maasmechelen naar de winkel. "Een bewuste keuze", liet ze horen. "We willen een statement maken: weg met plastic!" Ook Kathleen Haesen ijvert daarvoor, maar ze bekijkt het breder. "Limburg moet in actie komen in de strijd tegen plastic afval. We richten ons tot de producenten van plastic. Mieke en ik werken bij Vormingplus Limburg, dat eind dit jaar start met onder andere workshops over vermindering van plastic en het gebruik van alternatieven. Wat we met Plastic Attack doen, is een werk van lange adem. We krijgen de ruimte, tijd en energie om ermee door te gaan", besloot ze.





De vestiging van de Nederlandse supermarkt is naar eigen zeggen wel al begaan met het milieu. "We dringen het gebruik van kunststofverpakkingen al sterk terug", werpt de assistent-manager van de winkel Sylvia Racz op. "Karton en plastic scheiden we in de winkel. En we gebruiken meer katoenen draagtassen. Of plastic ooit helemaal uit de winkel verdwijnt? Daar streven we naar, maar het is een langdurig proces." Overigens kreeg de Nederlandse supermarktketen begin dit jaar nog kritiek omdat groenten zoals komkommers, paprika's en wortelen er per stuk verpakt worden.





Behalve bij Albert Heijn werd ook bij Colruyt in de Vennestraat zaterdag actiegevoerd.