"Begin van nieuwe toekomst voor Fordsite" ESSERS BOUWT ELF ENORME HALLEN, OP TERMIJN GOED VOOR 420 JOBS XAVIER LENAERS

24 februari 2018

02u57 0 Genk Drie jaar na de sluiting van Ford is er weer bedrijvigheid op de site. Het Genkse transportbedrijf Essers zal er elf grote hallen bouwen, op termijn goed voor 420 jobs. De eerste twee hallen worden in november al in gebruik genomen.

Eind december 2014 liep de laatste Mondeo er van de band, er waren nog 4.210 arbeiders en bedienden aan de slag, bij de toeleveranciers nog eens 1.736. Nu, drie jaar na de sluiting van de Fordfabriek, krijgt de site een tweede leven. Transportbedrijf Essers wordt het eerste nieuwe bedrijf op de site en zal er magazijnen bouwen onder de noemer Dry Port Genk. Gisteren werd de eerste spade in de grond gestoken. In totaal komen er elf grote hallen op een oppervlakte van 23 hectare. De eerste twee hallen, samen goed voor 30.000 vierkante meter, worden in november al geopend. De eerste klant was gisteren ook aanwezig. VWR, een Amerikaanse multinational die chemische goederen voor labo's verdeelt, zal de hallen gebruiken voor opslag en overslag. "We starten met vijftig werknemers", zegt Gert Beroets, CEO van Essers. "Volgend jaar gaan we naar tachtig arbeidskrachten. Als de elf hallen volzet zijn, zullen we 420 mensen tewerkstellen. In een eerste fase investeren we 17 miljoen euro, en als alle hallen rechtstaan steken we 80 miljoen euro in het nieuwe bedrijf", aldus Bervoets.





Albertkanaal

De keuze voor het Fordterrein is logisch. "Onze keuze voor de Fordsite heeft meerdere redenen. We gebruiken er nu al de K-hal. De ligging is bovendien een sterke troef voor de logistieke sector. Het terrein ligt niet enkel in de buurt van twee autowegen, het bevindt zich ook pal naast een spoorlijn én het Albertkanaal. En door hier te investeren blijft Essers verankerd in Genk, toch onze heimat."





Chemische goederen

Heeft de bouw van Dry Port Genk te maken met het veelbesproken Essersbos? Essers wil 12 hectare bos kappen om te kunnen uitbreiden. "Het project op de Fordterreinen heeft daar niets mee te maken", zegt Bob Van Steenweghen, woordvoerder van Essers. "Bij het Essersbos zoeken we extra capaciteit voor onze farma-afdeling, op de Fordsite zetten we hallen recht voor het opslaan en behandelen van chemische goederen." Essers had bovendien een streepje voor. Want de C-zone wordt beheerd door de Vlaamse Waterweg. "En wij willen gaan voor watergebonden bedrijfsactiviteiten", zegt gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts. "De activiteiten van Essers passen in onze ambitie om in te zetten op vervoer via water en zo vrachtwagens van de wegen te halen. Het Albertkanaal alleen al haalt dagelijks 6.500 vrachtwagens van de weg."





Samenwerking

"Het begin van een nieuwe toekomst", aldus Zuhal Demir (N-VA), die Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) gisteren verving. "Eind 2015 werd de Vlaamse overheid eigenaar van het terrein", verduidelijkt de staatssecretaris. "In augustus 2016 was het masterplan voor de Fordsite klaar. In de zomer van 2017 werd gestart met de sloop van de oude fabriekshallen, en nu wordt al de eerste nieuwe vestiging gebouwd." Dat de herbestemming zo snel is gestart, is volgens burgemeester Wim Dries te danken aan een bundeling van krachten. "Een Genks bedrijf zet als eerste de schouders onder een nieuwe toekomst voor de Fordsite. Dat er snel is gewerkt, komt ook door de vlotte samenwerking met verschillende overheden."