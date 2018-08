"Als tiener speelde ik al speaker" WOUT BODVIN (28) IS NIEUWE STEM VAN KRC GENK XAVIER LENAERS BIRGER VANDAEL

02u47 0 Genk "Racing Genk, are you ready?", klonk het zaterdag voor het eerst in de Luminus Arena. Neerpeltenaar Wout Bodvin (28) maakte tijdens de Limburgse derby zijn debuut als speaker van KRC Genk. Hij reageerde samen met dertig anderen op een vacature en werd door een jury uitgekozen.

De opening van Bodvin zal ongetwijfeld een vaste waarde worden voor elke wedstrijd. "Tijdens de eerste drie zinnen zaterdag had ik zenuwen, daarna ging ik over op automatische piloot. Ik heb nog een beetje afgelezen van een papier, maar de bedoeling is om dat steeds minder te doen. Ik wil zoveel mogelijk informatie vergaren en die delen met de fans. Zelf ben ik al sinds de bekerfinale van 1998 (4-0-zege tegen Club Brugge, red.) supporter, ik weet wel wat er leeft", knipoogt hij. "Een goede speaker is volgens mij stressbestendig en probeert de spanning op te bouwen en iedereen mee te slepen in het verhaal. Zelf mag hij niet te veel in de picture staan, hij is geen showman of clown."





Wout Bodvin is een notarieel jurist en heeft een vlotte babbel. "Als tiener speelde ik al een speaker na op mijn kamer", lacht hij. "Sinds een jaar of vier ben ik bij handbalclub Sporting NELO actief voor een publiek van 300 mensen. Zo kwam ik in het vizier van de nationale handbalploeg, waar ik ook al twee jaar voor 1.600 bezoekers speaker ben."





Filmpjes

De twintiger heeft dus de nodige ervaring en dat heeft hem zeker geholpen bij zijn 'transfer' naar Genk. De club schreef eind juni een vacature uit. Negen kandidaten mochten uiteindelijk naar de volgende ronde. "Ik denk dat ik het uiteindelijk haalde op basis van mijn jeugdig enthousiasme", stelt Bodvin.





Bodvin beschrijft zichzelf als een perfectionist. "Ik kijk zelfs filmpjes van de speakers van Napoli en Bayern Munchen om bij te leren. Hoe ze onder meer doelpunten van Dries Mertens - mijn idool - omroepen, dat vind ik zalig. Na mijn werkuren durf ik ze wel eens na te doen. Met Kerstmis kreeg ik van mijn ouders ook nog eens een professionele micro. Nu is het nog makkelijker om te werken aan mijn uitspraak." De fans waren in ieder geval overtuigd en vonden Bodvin bijzonder goed verstaanbaar.





Aan de hand van filmpjes van zijn commentaar zal de jonge Limburger nog beter proberen worden. Het toont aan dat hij echt bezeten is door de stiel, ook al is het louter een vrijwillige functie. "Moest ik het fulltime kunnen doen, zou ik niet twijfelen. Nu heb ik in ieder geval enorm genoten. De komende weken komen heel wat familieleden kijken en luisteren, dat worden voor mij speciale momenten."