"Alle emotionele spullen zijn weg" DIEVEN PLUNDEREN APPARTEMENT VAN PAS OVERLEDEN VROUW (83)

23 maart 2018

03u02 0 Genk Dieven hebben de sieraden, trouwringen en collectie kristallen glazen van Rosa Cesky uit Genk gestolen. De 83-jarige dame overleed vier maanden geleden, maar de kinderen zouden deze week het appartement leeghalen. "Alle emotionele spullen zijn weg. We zijn er kapot van", reageert haar zoon Ben Balcer.

Het was in de Jan Habexlaan in Genk dat de daders wellicht dinsdagnacht inbraken. Ze forceerden een toegangsdeur en baanden zich een weg naar het appartementje waar Rosa Cesky eind vorig jaar nog woonde. De 83-jarige Genkse werd in de herfst van 2017 ziek, en overleed in december. Er woonde sindsdien niemand meer in het appartement, maar het bleef bemeubeld en ook een aantal persoonlijke spullen besloot de familie te laten staan tot de verkoop echt rond zou zijn. "Het ging dan om een collectie kristallen glazen, maar ook om haar sieraden, andere juwelen én de trouwringen van haar en papa die er intussen ook niet meer is." Ter goeder trouw besliste Ben om alles in de woonst te laten, exact op de plaats waar mama het alltijd legde.





Verkoop

Het lijkt bijna alsof de inbrekers het wisten, aangezien ze net deze week inbraken. Komende week zou verkoop officieel worden. De daders graaiden heel wat juwelendozen open, roofden de vitrinekasten leeg en gingen met de meest waardevolle dingen aan de haal. De buit loopt op tot in de duizenden euro's. Voor Ben en zijn zus een enorm zware klap. "Dit waren zoveel emotionele herinneringen. Mama was een heel fiere vrouw, ze droeg altijd haar parelsnoer en oorbelletjes. Ze was een échte fiere dame uit het Genkse, geboren en getogen. Ze was zo'n lieve vrouw, dit heeft ze echt niet verdiend." Een Poolse collectie kristallen glazen lieten de daders daar vreemd genoeg voor een deel staan. Aangezien het overlijden nog heel vers is, en Rosa op korte tijd ziek werd, komt ook de inbraak des te zwaarder aan. "Het houdt precies niet op, dit is een zoveelste mokerslag. We hopen dat de inbrekers dit mogelijk lezen en desnoods de sieraden en trouwringen terugbrengen. Dit zijn de laatste tastbare waardevolle dingen die we hadden van onze ouders, en dat hebben ze van ons afgenomen." Balcer hoopt dat de bewuste daders de sieraden gewoon terug deponeren in de brievenbus van het appartement waar ze toesloegen. "Zou het kunnen dat ze tot inkeer komen? Je weet nooit", klinkt het.