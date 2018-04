"Al drie verdwijningen helpen oplossen" 'SEARCH AND RESCUE DOG ASSOCIATION LUKY' NOG GEEN JAAR OUD, MAAR TOON ROYACKERS & XAVIER LENAERS

30 april 2018

02u33 0 Genk In juni vorig jaar werd de 'Search and Rescue Dog Association Luky' opgericht. Nog geen jaar verder hebben ze al bij drie verdwijningszaken geholpen. Volgende maand trekt het team weer naar Duitsland, in de hoop een spoor te vinden van het vermiste meisje Dorota Galuszka.

Zondag gaf de vereniging een staaltje van haar kunnen op de hondenschool in Genk. "Het lijkt allemaal een beetje luguber, maar het is wel noodzakelijk om deze honden goed te trainen," vertellen Patrick De Cock en Michele Carbone. "We hebben hier op het terrein een moordscenario uitgewerkt. Er is een lichaam gevonden, en een verdachte op de vlucht geslagen. Die man is effectief gaan lopen, en onze honden moeten hem nu zien te vinden. Veel informatie hebben we niet, maar we hopen toch het maximale te bereiken. Op het terrein ligt bovendien ergens een schoen van het zogezegde slachtoffer, met daarop één druppeltje bloed. Dat zouden de honden moeten kunnen ruiken."





Boeiende hobby

En effectief: even later komt één van de honden al kwispelend met de schoen aanlopen. De verdachte moet nog gezocht worden. "Onze honden maken een rondje van 360 graden over het terrein, zo snuffelen ze waarlangs het spoor plots vertrekt. Dan weten we waar een verdachte of een slachtoffer eventueel naar toe is. We hebben zelfs eigen toestelletjes in elkaar geknutseld om onder water onderzoek te kunnen voeren. Waarom we dit doen? Goh, het is een enorm boeiende hobby om honden te trainen. Wij willen daar vooral ook iets extra nuttig aan kunnen koppelen. En als je kan bijdragen om verdwijningen op te lossen, dan kun je wel iets betekenen voor nabestaanden. Daar doen we het voor."





Ook in Duitsland helpen

Zoals bijvoorbeeld de nabestaanden van Andy Peetermans die vorig jaar helaas levenloos werd teruggevonden in Heers. "Een droevig resultaat. Maar we hebben er wel voor gezorgd dat er zekerheid kwam," zeggen Patrick en Michele. "Volgende maand zitten we in Duitsland, waar de 29-jarige Dorota Galuszka nog altijd niet gevonden werd. We hopen iets te bereiken. In Duitsland en Nederland is er een goede samenwerking tussen de politie en hondenteams zoals het onze. In België is dat helaas nog niet zo goed geregeld. Dat is jammer, want onze honden kunnen in de eerste uren echt wel een verschil maken. Dat hebben we toch al een paar keer bewezen. Wie met een onrustwekkende verdwijning zit, moet natuurlijk in eerste instantie altijd de politie verwittigen. We dringen ons zeker niet op. Maar als we kunnen helpen, doen we dat graag." Peter van de actie is zanger Roel Vanderstukken, terwijl zangeres Sandy Boets (Xandee) de meter is. Zij kwamen zondag even meetrainen.