Gemeente zoekt animatoren Toon Verheijen

21 december 2018

De Speelplaneet, kinderopvang Pinkeltje en de dienst sport zoeken animatoren voor volgend jaar. Iedereen die minstens 17 jaar is en tijd heeft in de krokus-, paas-, zomer- of herfstvakantie mag zich kandidaat stellen. Voor De Speelplaneet en Pinkeltje kun je solliciteren via jeugd@malle.be en voor de sportactiviteiten via sport@malle.be. Voor de sportactiviteiten werkt de gemeente uitsluitend met gediplomeerde animatoren of studenten