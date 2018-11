Gemeente zet extra ploegen in voor fietspaden sneeuw- en ijzelvrij te houden Toon Verheijen

28 november 2018

20u35 0 De winterprikken komen eraan en dat betekent dat er weer volop gestrooid zal moeten worden. De gemeente zet dit jaar extra middelen in om ook fietspaden sneeuw- en ijzelvrij te maken.

Jaarlijks zet de gemeente tijdens de winterperiode verschillende teams in. Het gaat onder meer om twee strooiwagens waarvan één met een schaaf en één gemeentelijke ploeg die met de hand belangrijke plekken sneeuwvrij maakt. Om nog beter voorbereid te zijn, zet de gemeente ook twee ploegen in om fietspaden sneeuw en ijzelvrij te maken. Vroeger was dat maar één ploeg. De gemeente heeft elke dag 30 ton zout klaarliggen.

De gemeente benadrukt ook dat er opnieuw gewerkt wordt met een strooiplan. Dat betekent dat eerst de hoofdstraten en de schoolomgevingen aan bod komen. Daarna pas de secundaire wegen. De gewestwegen zoals de Antwerpsesteenweg, de Kalmthoutsesteenweg, Nieuwmoersesteenweg en andere wegen worden door het Agentschap Wegen en Verkeer onder handen genomen.