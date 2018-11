Gemeente legt wildgroei appartementen aan banden Toon Verheijen

28 november 2018

20u52 0 De gemeente heeft een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) laten opstellen om te voorkomen dat alles wordt volgebouwd met appartementen. De bedoeling is dat in de toekomst appartementen hoofdzakelijk in het centrum van Essen gebouwd worden en niet in de buitenwijken.

De voorbije jaren zijn op verschillende plaatsen in Essen appartementsgebouwen uit de grond gestampt. Om de wildgroei aan banden te leggen, is er werk gemaakt van een nieuw RUP. Concreet zijn appartementen enkel nog toegelaten in centrumstraten en enkele welbepaalde punten. Appartementen in het centrum van Essen worden voortaan voornamelijk geconcentreerd langs de centrale as Stationsstraat-Nieuwstraat-Kapelstraat en bijvoorbeeld de woonbuurt rond het station.

In wijken als Hoek, Wildert en Horendonk wil de gemeente vooral het landelijke karakter veilig stellen. Ook in de andere woonkernen wil Essen het landelijke karakter maximaal veiligstellen. Daar wordt voortaan gewerkt met een puntensysteem. Dat gaat na of de bouw van een meergezinswoning wenselijk is en in het straatbeeld past. Tegelijk speelt de gemeente in op nieuwe vormen van samenwonen. Zo moet het in bepaalde gevallen mogelijk zijn om een eengezinswoning om te vormen tot een tweegezinswoning

Het RUP bepaalt ook niet alleen de locaties voor appartementen, maar legt ook hogere kwaliteitsnormen op zoals een grotere woonoppervlakte. Per woongelegenheid moet er ook anderhalve parkeerplaats voorzien worden, voldoende berging én elk appartement moet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.