Gemeente lanceert zwerfvuilcampagne: Zwerfvuilheld Bertrand geeft het goede voorbeeld Sam Vanacker

14 februari 2019

17u33 0 De gemeente Staden lanceert een groots opgezette zwerfvuilcampagne. Gemeentearbeider Bertrand Verhaeghe is net als vorig jaar het gezicht van de campagne en dit keer duikt hij zelfs op in het straatbeeld als een ware superheld.

‘Zwerfvuilsuperheld’ Bertrand ruimt al twee jaar in dienst van de gemeente zwerfvuil op. Eerst deed hij dat twee dagen per week, maar al snel werd beslist om hem voltijds in te zetten. Sindsdien is de onvermoeibare man een erg vertrouwd gezicht geworden op de Stadense wegen. “Bertrand verzet bergen. Hij is onze zwerfvuilheld”, zegt milieuschepen Chris Verhaeghe (Open Vld). “Maar dat neemt niet weg dat iedere burger verantwoordelijkheid draagt voor zwerfvuil. Daarom roepen we iedereen op om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en mee te helpen ruimen.”

Tussen 1 en 31 maart verschijnen in (groot-)Staden vijf banners met daarop een foto van zwerfvuilheld Bertrand. Tijdens die periode kunnen groepen of verenigingen zich inschrijven om een stukje Staden zwerfvuilvrij te maken, waarna Bertrand het verzamelde zwerfvuil in hoogsteigen persoon komt ophalen. Bij het ophalen wordt ook nagekeken of het traject volledig opgeruimd werd. Alle opgehaalde zwerfvuil wordt verzameld in een container ter hoogte van supermarktketen Delhaize. De drie verenigingen of groepen die het meeste aantal kilometers ruimen, maken kans op een geldprijs.

Inschrijven kan via www.staden.be/zwerfvuilactie.