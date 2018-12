Gemeente krijgt prijs voor plan om fairplay te promoten Toon Verheijen

14 december 2018

16u12 0 De gemeente Beerse is uitgeroepen tot laureaat van het Stipendium 2018. De gemeente krijgt 3.000 euro om een plan uit te werken om de bevolking, instellingen, sportverenigingen, scholen konden bewegen om de ethische waarden in de sport te promoten, te waarborgen en meer nog in de praktijk om te zetten.

De oproep werd begin 2018 gedaan door Panathlon Vlaanderen, een organisatie die zich inzet om de ethiek in de sport te bewaren. Het project ingediend door de gemeente Beerse werd door een vakjury deskundig beoordeeld en goedbevonden. “De Beerse Panathlon Mobiel zal in 2019 ingezet worden om scholen te ondersteunen met heel wat bijzondere educatieve materialen en tools met als doel de fair play, het respect en plezier te verankeren in de dagdagelijkse schoolsportwerking. Verder kan de ‘Beerse Panathlon Mobiel’ ook ingezet worden tijdens de schoolvakanties & bij grotere sportevenementen.”