Gemeente formuleert aandachtspunten in dossier windmolens Toon Verheijen

23 november 2018

De gemeente Malle heeft principieel geen bezwaren tegen de komst van windmolens op het industrieterrein De Schaaf-Delften in Malle en in Zoersel, maar het college formuleert wel aandachtscriteria in dit dossier.

“De oprichting van windturbines in Malle zorgt ervoor dat er een alternatieve energiebron is zodra er stroomtekorten dreigen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om voor een stuk te voorzien in eigen energie. De oprichting draagt op die manier bij aan de verduurzaming van het lokale industrieterrei”, klinkt het bij het college. “Maar windturbines hebben ook een mogelijke impact op de omgeving. De slagschaduw van de wieken, beeldkwaliteit, geluidsproductie en veiligheid zijn een aantal voorbeelden van hinderaspecten die windturbines met zich meebrengen. Al deze aspecten moeten grondig worden onderzocht.”

Burgemeester Harry Hendrickx licht toe dat de gemeente enkel advie kan geven. “De gemeente is niet bevoegd voor het afleveren van de omgevingsvergunning. Enkel wanneer de partners kunnen aantonen dat de windturbines een verwaarloosbare impact hebben op onze leefomgeving, formuleren wij een positief advies aan de deputatie. Zij beslissen uiteindelijk over de toekenning van de omgevingsvergunning. De gemeente heeft geen principiële bezwaren in dit dossier, maar het college van burgemeester en schepenen wil wel alle hinderaspecten grondig laten onderzoeken en bekijken welke maatregelen nodig zijn om ze tot een absoluut minimum te herleiden.”

De gemeente dringt bij procescoördinator ENCON aan om de inwoners uit te nodigen op een bestaande site met windturbines zodat ze fysiek kunnen waarnemen wat de impact al dan niet is. Ze moeten ook duidelijke cijfers voorleggen uit studies of waarnemingen over de impact van de hinderaspecten. De gemeente kreeg ondertussen wel de bevestiging dat ENCON begin december een website publiceert waar geïnteresseerden alle nodige informatie over de windturbines kunnen lezen. “De gemeente benadrukt ook het belang van participatie en lokaal draagvlak. Er moet door ENCON een degelijk communicatie- en participatieplan opgemaakt worden, zodat er bij onze inwoners geen misvattingen ontstaan over de positieve en negatieve effecten van deze windturbines. Ook het college van burgemeester van schepenen plant rond de jaarwisseling een plaatsbezoek aan een vergelijkbaar project met windturbines,” besluit wouter Patho, schepen voor ruimtelijke ordening.

Inwoners die in afwachting van de website graag nu al meer informatie krijgen over de windturbines in Malle en Zoersel kunnen terecht bij ENCON via windmallezoersel@encon.be.