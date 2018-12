Gemeente en scholen waarschuwen voor gevaren van alcoholmisbruik Toon Verheijen

21 december 2018

17u56 0 De stad Hoogstraten en de drie secundaire scholen Klein Seminarie, VITO en Spijker slaan de handen in elkaar om jongeren bewust te maken van alcoholmisbruik.

Ze doen dat bewust al tijdens de kerstperiode omdat er dan al snel eens een glaasje wordt gedronken. Kinderen en jongeren komen vaak in deze periode voor het eerst in contact met alcohol. Het Klein Seminarie, VITO, ASO Spijker en stadsbestuur Hoogstraten nodigen alle ouders en geïnteresseerden uit op deze voorstelling over drankmisbruik.Twee mannen onder één dak, dat zou wel eens een leuke bedoening kunnen worden. Maar niets is minder waar. Sinds Swa gescheiden is en het hoederecht heeft over zijn 15-jarige zoon Eric, is het thuis niet echt een pretje meer. De Drankduivel krijgt immers meer en meer grip op Swa’s doen en laten waardoor hij ook van Eric vervreemdt. Met alle gevolgen van dien…

‘De Drankduivel’ is geen zwaarwichtig stuk, maar een met gezonde dosis humor gebrachte monoloog met een serieuze ondertoon. Met deze voorstelling wil leraar en acteur Christophe Francken alcoholmisbruik herkenbaar en bespreekbaar maken. Na de voorstelling is er een korte nabespreking voorzien. De voorstelling vindt plaats op maandag 21 januari om 19 uur in het Klein Seminarie.