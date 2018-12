Gemeente en OCMW zijn op zoek naar sneeuwhelden Toon Verheijen

13 december 2018

14u10 1 De gemeente en het OCMW organiseren in samenwerking met de apothekers in de gemeente een originele affiche campagne. Oudere of minder mobiele mensen kunnen die ophangen en zo een oproep doen om hen te helpen hun stukje voetpad sneeuw- en ijsvrij te houden omdat ze zelf niet meer goed te been zijn.

Het is een maatregelen die in elke gemeente van tel is. Als het sneeuwt of ijzelt is in principe elke inwoner verantwoordelijk voor zijn of haar stukje voetpad om het sneeuw- en ijzelvrij te houden zodat voetgangers er niet onderuit kunnen gaan. “Maar we weten ook dat het niet voor iedereen mogelijk is om dat te doen”, zegt OCMW-voorzitter Wim De Visscher (CD&V). “We denken dan aan ouderen en minder mobiele personen. Daarom zouden we een oproep willen doen aan bereidwillige buren om een handje toe te steken.”

De gemeente en OCMW lanceren daarom een originele affichecampagne ‘Word jij mijn sneeuwheld?’. “Inwoners die dit wensen, kunnen deze affiches ophangen aan het raam van hun woning en zo kenbaar maken dat ze geholpen willen worden. Misschien is er wel een buur of een kennis die dankzij de affiche voortaan jouw voetpad of oprit sneeuw- of ijsvrij wil maken. De affiches kunnen afgehaald worden op het gemeentehuis, bij de sociale dienst van het OCMW of bij de apothekers.”