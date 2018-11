Gemeente dreigt met stilleggen werken

aan islamitische ontmoetingsplaats

in voormalig café Wapen van Essen Toon Verheijen

23 november 2018

22u07 0 De gemeente heeft de vzw Esselem, die momenteel werken uitvoert in het voormalige café Wapen van Essen in de Stationsstraat, een brief gestuurd waarin het dreigt met de werken stil te laten leggen. Nu zondag is er ook een buurtvergadering gepland in café Rex. De vzw Esselem, een islamitische organisatie opgericht in 2016 door vijf mannen, wil er een islamitische ontmoetingsplaats maken. In een gesprek met de gemeente zouden ze eerder benadrukt hebben dat het geen moskee wordt, maar in berichten onder de leden die gelekt zijn, wordt dat wel tegengesproken.

De gemeente reageerde eerder deze week dat het alles in de gaten houdt. Vandaag heeft de gemeente , zo blijkt uit een brief die op sociale media circuleert, de initiatiefnemers van het project een brief gestuurd. “Wij hebben vernomen dat in het pand Stationsstraat 235 werken uitgevoerd worden. Wij willen er u op wijzen dat voor de aanwezige gebouwen enkel vergunningen gekend zijn in functie van een café (…). Het wijzigen van een functie van een gebouw is vergunningsplichtig. Ook gevelwerken aan de straatzijde zijn vergunningsplichtig. Wij wensen er verder op te wijzen dat constructieve werken in samenwerking met een architect dienen te gebeuren. Wij vragen u met aandrang zo spoedig mogelijk een omgevingsvergunning aan te vragen en tijdelijk alle werkzaamheden te staken. Deze aangelegenheid zal worden opgevolgd door de gemeentelijke diensten. Indien u niet de nodige doet om u in regel te stellen, zien wij ons genoodzaakt om verdere stappen te ondernemen. Wij rekenen op een spoedig vervolg van dit schrijven en tekenen.”

Infonamiddag

Nu zondag 25 november is er ook een informatievergadering gepland in zaal Rex tussen 14 een 17 uur. De tegenstanders zijn naar eigen zeggen blij met wat er nu gebeurt. “De werken aan de ontmoetingsplaats/moskee zijn tijdelijk stilgelegd. Door onze aanhoudende druk en de storm van reacties is het gemeentebestuur eindelijk in actie geschoten”, klinkt het bij de actiegroep op Facebook ‘Geen boerkini’s in het zwembad van Kalmthout’. “Alweer een bewijs dat we samen veel kunnen bereiken en dat we de opkomst van de Islam in Essen en Kalmthout kunnen tegenhouden. Deze brief is een eerste stap in de goede richting, maar we moeten de druk blijven aanhouden tot het Wapen van Essen een andere invulling krijgt.” Ze doen ook een oproep op zondag massaal aanwezig te zijn. “Aangezien dit ons allen aanbelangt, wordt er veel volk verwacht. We moeten onze stem laten horen, maar laten we dit op een intelligente en beheerste manier doen.”

Niet extreemrechts

De actiegroep ‘Geen boerkini’s in het zwembad van Kalmthout’ wil benadrukken dat het geen extreemrechtse groepering is. “Deze pagina is noch links, noch rechts. Deze pagina vertolkt de stem van het volk. Wij distantiëren ons met klem van racisme en discriminatie op basis van huidskleur of afkomst. Wij verdedigen onze waarden en normen. Eerste feit is dat er wel degelijk een islamitische vereniging bezig is met het ombouwen van het ‘Wapen van Essen’ tot een ‘ontmoetingsplaats’ voor moslims, waar allerlei activiteiten specifiek voor moslims zullen georganiseerd worden. Het zal dus ontegensprekelijk een aantrekkingspunt zijn voor moslims vanuit heel de regio en ook vanuit Roosendaal, met alle mogelijke overlast tot gevolg”, klinkt het bij de groep. “Ten tweede vinden we het nogal vreemd dat de werken al een tijdje bezig zijn, dat de burgemeester en verschillende andere diensten al zijn gaan praten met de betrokken personen, maar dat het gemeentebestuur nog steeds ‘in het duister tast’ naar wat er gaat komen. Het is trouwens helemaal niet zeker of er wel of geen gebedsruimte voorzien zal worden.”