Zeven ooievaars te gast in Geetbets vdt vdwt

22 februari 2019

Aan de Kasteellaan in Geetbets landden vanmiddag zeven ooievaars in een veld. Zou dat de voorbode van veel geboortes zijn in deze gemeente? “We zijn in 2016 over de 6. 000 inwoners gegaan. Nu op naar 6.100! In de maand van Valentijn kunnen we daaraan werken”, zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld) al lachend. In Diest zijn waarschijnlijk ook al heel wat ooievaars geland, want afgelopen maandag werden er in het AZ Diest maar liefst zes baby’s geboren. En dat is opvallend veel. Gemiddeld worden er dagelijks twee kindjes geboren.