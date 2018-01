Zes maanden cel voor speedgebruiker 02u34 0

Een 25-jarige speedgebruiker uit Geetbets is veroordeeld tot zes maanden cel en 6.000 euro boete. De straf is voor de helft met uitstel als D.C. zich verder laat begeleiden, hij kapt met drugs en regelmatig zijn bloed en urine laat controleren. D.C. werd in augustus 2016 in Lummen betrapt met 204 gram speed op zijn motor. Omdat hij eerder al veroordeeld werd voor drugsfeiten werd hij meegenomen en zat hij anderhalve maand in voorhechtenis. Gezien de grote hoeveelheid harddrugs werd de man vervolgd voor bezit en aflevering. Maar dat laatste werd betwist door zijn advocaat. De rechter sprak de twintiger voor die tenlastelegging ook vrij omdat het niet bewezen werd dat C. ook dealde. (KAR)