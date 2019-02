Zes maanden cel voor oplichtster KAR

22 februari 2019

12u07 2 Geetbets Een vrouw is veroordeeld tot zes maanden met uitstel omdat ze een huurder van haar in Geetbets voor bijna 27.000 euro oplichtte.

Monique D. maakte misbruik van het feit dat de man een zwakke gezondheid en een mentale achterstand had. Het slachtoffer schreef een onkostennota over van 26.813 euro naar de rekening van D. “Een schenking”, stelde de verhuurster. Volgens de rechter wist de vrouw goed waar ze mee bezig was. “Het slachtoffer heeft een zwakke gezondheid en lijdt aan een mentale achterstand. De beklaagde maakte daar misbruik van. De schenking wordt niet aangetoond.” Ze veroordeelde de vrouw tot zes maanden cel met uitstel voor oplichting met verzwarende omstandigheid. Ze moet ook het volledige bedrag terugstorten.