Zélie Lambert treedt toe tot de Red Flames 30 augustus 2018

Zélie Lambert uit Geetbets gooit hoge ogen in het voetbalgebeuren. Ze maakte dit seizoen niet alleen de overstap naar tweedeklasser OH Leuven, maar trad recent ook toe tot de A-kern van de Red Flames in het indoor voetbalgebeuren, waar ze ook onmiddellijk onder lat mocht verschijnen als bijna 17-jarige. Momenteel is ze de voorrondes aan het spelen in Noord-Ierland om een plaats te kunnen veroveren in het Europees Kampioenschap.





(VDT)