Woninginbraak 14 juni 2018

02u34 0

In de steenstraat in Geetbets stelden bewoners bij hun thuiskomst dinsdagavond rond 21.10 uur vast dat er was ingebroken. Over de omvang van de buit is momenteel nog niets geweten.





De politie, die de feiten vaststelde, opende een onderzoek naar de mogelijke daders. (KBG)