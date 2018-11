Werken Nieuwdorpstraat liggen stil vdt

22 november 2018

Door het faillissement van aannemer Casters zijn de rioleringswerken in de Nieuwdorpstraat in Geetbets stil te komen liggen. Deze waren in oktober vorig jaar opgestart. “Omwille van dit faillissement zullen de werken hier ernstige vertraging oplopen”, klinkt het bij het gemeentebestuur. Bouwheer in dit dossier is Infrax. Die heeft alvast een nieuwe aanbesteding voor de nog uit te voeren werken uitgeschreven. De offertes hiervoor worden ten laatste tegen eind november verwacht. “Afhankelijk van de beschikbaarheid van de aannemers die hierop inschrijven, kan er hopelijk snel een andere aannemer aangesteld worden en kunnen de werken terug opstarten”, klinkt het bij de gemeente.