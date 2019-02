Welke gemeenten plaatsten de meeste zonnepanelen? Vanessa Dekeyzer Tom Van De Weyer

17 februari 2019

09u10 0 Geetbets De energiekaart Vlaanderen legt de ‘groene cijfers’ van de gemeenten en steden bloot. Bekkevoort, Glabbeek en Geetbets hebben het grootst aantal vermogen per inwoner wat betreft zonnepanelen. Hoegaarden, Tienen en Aarschot hinken wat achterop.

“In 2018 verbouwden we ons gemeentehuis in functie van de integratie gemeente en OCMW-diensten. We hebben toen ons volledig dak vernieuwd en geïsoleerd en er zonnepanelen op geplaatst, zodat we grotendeels kunnen voorzien in ons eigen elektriciteitsverbruik”, zegt een fiere burgemeester Jo Roggen (Open Vld). “Dit jaar gestart met ons pilootproject Geetbets 2.0, waar de focus ligt op de dorpskernvernieuwing en waarmee we een nieuwe invulling geven aan een aantal gebouwen die eigendom zijn van de gemeente in onze dorpskernen van Rummen, Grazen en Geetbets. Als we concreet overgaan tot mogelijke verbouwingen van deze bestaande woningen of nieuwbouw, zullen we zeker rekening houden met groene energie.”

Glabbeek plaatste al zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke sporthal en de nieuwe gemeenteschool. Dit betekent een besparing van ongeveer 23.000 euro per jaar. “Nu gaan we het gemeentehuis verbouwen en komen er ook zonnepanelen op het dak dat zal zorgen dat ook deze energiekost volledig weg valt met de investering”, zegt burgemeester van Glabbeek, Peter Reekmans (Dorpspartij). “Daarnaast maken we de loodsen op het gemeentelijk domein asbestvrij en gaan we de daken van de loodsen en de daken van de nieuwe gezondheidscampus die er naast komt, verhuren aan een groen energiebedrijf. Het project omvat de plaatsing van ruim 10.000 zonnepanelen op een totale dakoppervlakte van 17.200 vierkante meter. De 10.000 zonnepanelen zijn goed voor de productie van maar liefst 2.200.000 kilowattuur (kWh) waarmee zelfs één op drie of 800 gezinnen van de ruim 2.400 gezinnen uit onze gemeente kunnen voorzien worden van groene elektriciteit uit eigen dorp. Door samen te werken met een energiebedrijf, zullen ook alle inwoners kunnen participeren in het project en een mooi rendement bekomen op hun investering.”

Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort hebben al een participatieproject met burgers om groene stroom op te wekken. Producent Ecopower zet dit jaar zonnepanelen op het dak van GC De Hemmekes in Zichem en op het stadhuis van Bekkevoort.

Het nieuwe bestuur van Aarschot heeft zonnepanelen in haar bestuursakkoord zitten. Het plan is om op de daken van het stedelijk zwembad en de stadsfeestzaal op termijn zonnepanelen te plaatsen. Met Eandis wordt nu besproken hoe dat technisch mogelijk kan gemaakt worden. “We zoeken ook een formule om burgers via aandelen mee te laten investeren in zonnepanelen”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld).

In Tienen zijn er momenteel enkel zonnepanelen op het dak van het sociaal huis. “Wat andere gebouwen betreft, hebben we andere duurzame investeringen gedaan. De meest groene energie is immers de energie die je niet gebruikt”, reageert bevoegd schepen Tom Roovers (Groen). “Zo hebben we het nieuwe OC van Bost zeer goed geïsoleerd en voorzien van zeer energievriendelijke technieken. Dat geldt ook voor het OC van Hakendover, waar we gezien de platte daken en de oriëntatie, tevens zonnepanelen voorzien. De bibliotheek kreeg een relighting met led en binnenkort gebeurt dit ook op het stadhuis. CC De Kruisboog krijgt degelijke dakisolatie en een nieuwe verwarmingsinstallatie en Het Toreke wordt voorzien van een nieuw dak en bijkomende dakisolatie. Pas daarna kunnen er zonnepanelen op komen. Zonnepanelen plaatsen op slechte daken is immers geen duurzame oplossing. Dit zijn allemaal dossiers die de vorige jaren werden opgestart en dit jaar uitgevoerd worden.”