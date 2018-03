Vuur legt duivenhok en werkhuis in de as 09 maart 2018

03u06 0 Geetbets In de Kraaistraat in Rummen bij Geetbets is gisteren om 11 uur een duiventil volledig door brand verwoest. De korpsen van Hasselt en Diest kwamen ter plaatse en hadden het vuur snel onder controle. Helaas ging het hele gebouw in vlammen op.

Eigenaar Roland Smolders (62) was op het ogenblik dat de brand uitbrak wel thuis, maar merkte het zelf niet op. Een man die met de wagen voorbijreed, zag de vlammen, en belde aan. "Meteen zagen we dat het een ernstige brand was en probeerden we de hulpdiensten te alarmeren. Maar er liep iets fout bij die oproep, waardoor we ettelijke minuten 'in de wacht' belandden", vertelt Smolders. "Gelukkig staat het gebouw wat van de woning af en was er dus geen 'levensbedreigende' situatie."





Het bijgebouw ging volledig in vlammen op. "Duiven had ik gelukkig niet meer", zegt Smolders. "Meer dan 20 jaar was ik een fervent duivenmelker, maar ik stopte enkele jaren geleden. Maar al het werkmateriaal en tuinmachines die er opgeslagen stonden, zijn verloren." Mogelijk lag een kortsluiting aan de oorzaak van de brand. (KBG)