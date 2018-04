Vrijwilligers houden inzamelactie voor de vzw Poezenpootjes 18 april 2018

Onder een stralende zon hebben verschillende vrijwilligers zich ingezet voor een inzamelactie voor de vzw Poezenpootjes aan de plaatselijke AD Delhaize. Mensen mochten een vrije gift doen of wat poezeneten kopen in de winkel om het daarna te doneren in de winkelkar aan de ingang van de Delhaize. "De actie werd een groot succes. Er werden maar liefst vier winkelkarren vol poezeneten verzameld om de zwervertjes te verzorgen", zegt Maureen Vanderstraeten. "Ook met de vrije giften kan veel goeds gedaan worden. Zo worden zwerfkatten gevangen, verzorgd en gesteriliseerd of gecastreerd voor ze weer vrijgelaten worden. Op die manier kan een kattenplaag en verspreiding van ziektes vermeden worden. Als we merken dat een kat of kitten tam gemaakt kan worden, kan je ze adopteren.





Om het aantal zwervers te beperken, roepen we net zoals de overheid op om je kat te laten helpen om veel leed te besparen onder de katten." Wil je ook je steentje bijdragen, dan kan dat op 27 april op een leuke kienavond waarvoor je je kan inschrijven.





Meer info vind je op de Facebookpagina van Poezenpootjes.





(VDT)