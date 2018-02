Voordracht weer en weersvoorspellingen 23 februari 2018

02u39 0

Landelijke Gilde Geetbets-Rummen en de bedrijfsgilde van Geetbets-Zoutleeuw nodigen iedereen op 7 maart om 19.50 uur uit in het buurthuis van Grazen voor een voordracht rond weer- en weersvoorspellingen. Spreker deze avond is Hugo Mathues, dé weerman van het Hageland. Hugo heeft een eigen weerstation in Ransberg en is sinds 1992 officiële waarnemer voor het KMI. Elke week verschijnen zijn weerfoto's tijdens het weerbericht op Eén. Hij komt toelichten hoe zijn hobby uit de hand is gelopen en neemt je mee in de wondere wereld van het weer. Hoe kan je zelf het weer waarnemen en trachten te voorspellen? Wat is juist een hoog of een laagdrukgebied en welke gevolgen heeft dit voor het weer? Hoe werken de verschillende weermodellen? Het wordt ongetwijfeld een boeiende avond voor zowel de landbouwers die altijd bezig zijn met het weer als voor de liefhebbers die graag eens iets willen toevoegen tijdens hun praatje over het weer. (VDT)