Voetballers SK Rummen gehuldigd Christian Hennuy

08 april 2019

In AC Den Molencouter in Geetbets werden de kampioenen van het voorbije jaar gehuldigd. Voetbalploeg SK Rummen werd vorig jaar kampioen in 4de provinciaal A. Niet alleen zij werden kampioen, maar ook de U17 van SK Rummen behaalden de eerste plaats. Ook de duivenmaatschappij De Hoop uit Rummen deed het goed met de kampioenen Yves Vandepoel, Paul Jamar, Davy Tournelle en Ronny Menten. Ze werden gehuldigd door schepen Elke Allard.