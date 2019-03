Vier nieuwe erkenningen voor speculaas van Erika Vanvuchelen vdt

05 maart 2019

Na vorig jaar de Grazense speculaas zijn dit jaar de speltspeculaas, de Grazense amandelspeculaas, de appelspeculaas en het perenbrood van de ambachtsvrouw Erika Vanvuchelen erkend als ‘Vlaams-Brabants Streekproduct’ door Straffe Streek vzw. “Dit is alweer een mooie erkenning, die ik aan mijn palmares kan toevoegen”, zegt Erika dankbaar.

“Zeker voor producten als het perenbrood en de appelspeculaas, in 2014 uitgebracht omwille van het Russische perenboycot, is dit een heel mooi gebaar.” Erika stopte enkele jaren geleden met haar broodbakkerij en stortte zich volledig op het maken van speculaas en met veel succes dus. “Het perenbrood en de appelspeculaas maken we enkel nog op bepaalde momenten. Een van die vaste momenten is de fruit-en cultuurmarkt op de laatste zondag van september.”

