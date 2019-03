VIDEO : ‘Eigen kweek' in villa: politie rolt cannabisplantage van 300 plantjes op Kristien Bollen

25 maart 2019

13u02 0 Geetbets In de Glabbeekstraat in Geetbets heeft de politie maandagvoormiddag een cannabisplantage opgerold. Een 300-tal planten werd in beslag genomen en vernietigd. De eigenaar van de hoevewoning, een veertiger, werd opgepakt voor verhoor. De buren hadden al langer door dat er “rare dingen gebeurden” in de idyllische hoevewoning.

Het lijkt haast een aflevering uit de populaire Vlaamse televisieserie ‘Eigen kweek’. Een idyllische hoeve op een van de mooiste plekjes van het Hageland, blijkt het decor te zijn van een cannabisplantage. De politie viel er vanochtend binnen. In deelgemeente Rummen werd in oktober ook al een industriële plantage ontdekt. Ditmaal troffen de agenten in de Glabbeekstraat in Geetbets een 300-tal planten aan. Eén persoon, de eigenaar van de woning, werd opgepakt en meegenomen voor verhoor. De planten werden in beslag genomen. Arbeiders van de gemeente werden gevorderd om de planten op te laden voor vernietiging.

Onkruid netjes gewied

De buren zijn niet verrast door de ontdekking. “De man en zijn vrouw verhuisden enkele jaren geleden naar Leefdaal”, vertelt een van hen. “De woning werd verhuurd, maar tussen de huurders en de eigenaars boterde het niet zo goed. Een drietal jaar geleden kwam de woning leeg te staan. Sindsdien zagen we W. wel regelmatig, maar telkens voor héél even. Na maximaal twintig minuten vertrok hij weer. Hij vertelde dat hij met werken in de woning bezig was, of er toch plannen voor had. Hij zorgde er wel voor dat alles er piekfijn bij lag: het onkruid werd netjes gewied. Wellicht wilde hij zo klachten vanuit de buurt vermijden.”

Dat er vreemde zaken gebeurden, hadden de buren al langer door. “Het ‘bezoek' dat hier langskwam, kwam veeleer ‘s avonds of ‘s nachts en bleef niet langer dan tien minuutjes”, gaan de buren verder. “Wagens met buitenlandse nummerplaten reden dan de garage van de woning in, zodat niemand hen zou zien. Nadien reden ze zo onopvallend mogelijk weer de grage uit."

Wagens met buitenlandse nummerplaten reden de garage van de woning in. De ‘bezoekers' bleven amper tien minuten, om dan zo onopvallend mogelijk weer te vertrekken Een van de buren

Ondanks al die verdachte zaken, wilde niemand problemen met de eigenaar van de woning en stapte er dus ook niemand naar de politie. “We hebben ons altijd afgevraagd van waar al dat geld kwam, de man heeft immers geen vaste job”, zeggen de buren. “We gingen er altijd vanuit dat hij gewonnen had met de loterij, of een grote erfenis opgestreken had. Nu weten we wel beter.”