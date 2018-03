Vernieuwd gemeentehuis opent maandag officieel de deuren 03 maart 2018

02u44 0 Geetbets Gisteren vond de opening van het vernieuwde administratief centrum plaats. Niet alleen de diensten van de gemeente zijn hier voortaan terug te vinden, maar ook die van het OCMW.

"In 2011 had het toenmalig bestuur de ambitie om gemeente en OCMW onder één dak te brengen. Toen bleek de tijd hiervoor niet rijp", vertelt burgemeester Jo Roggen (Open Vld). "Nu zijn we er wel klaar voor." Het gemeentehuis werd deels verbouwd en gerenoveerd met een kostenplaatje van 1,5 miljoen euro. "Zo werd er een nieuw geïsoleerd en energiezuinig dak geplaatst, waarop ook nog zonnepanelen komen. Verluchting en verlichting werden energievriendelijk gemaakt. Verschillende diensten, waaronder de bib, werden uitgebreid en het geschiedkundig museum kreeg een volledig nieuwe en zeer toegankelijke locatie achteraan het gemeentehuis."





Vanaf 5 maart zal het gemeentehuis weer toegankelijk zijn via de voordeur. "We hebben van de integratie meteen gebruik gemaakt om onze dienstverlening te optimaliseren", aldus burgemeester Roggen. "Binnenkort treden twee halftijdse administratief medewerkers onthaal en snelloket in dienst. De bezoekers moeten dus eerst altijd langs het onthaal gaan. Bij eenvoudige vragen, kan er meteen antwoord verschaft worden. Wanneer dat niet mogelijk is, worden de mensen doorgestuurd naar de bevoegde dienst. We gaan in de toekomst ook meer werken op afspraak en zetten verder in op digitalisering."





Door de integratie wijzigen de openingsuren vanaf 5 maart. Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is het gemeentehuis open van 9 tot 12 uur, dinsdag van 17 tot 20 uur en woensdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. (VDT)