Verkeersweek in de VBS Knipoog Rummen 04 mei 2018

In de drie scholen in Geetbets, Hogen en Rummen staan voetgangers-en fietsveiligheid hoog op de agenda. "Onze scholen houden jaarlijks een verkeersweek met aandacht voor de algemene veiligheid", zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld). Deze is woensdag van start gegaan in de vrije basisschool de Knipoog in Rummen en gaat nog verder tot 9 mei. Leerkrachten, politie en brandweer bieden de kleuters en leerlingen een uitgebreid programma aan. "Zo dagen we de kinderen uit om in fluo naar school te gaan", zegt Birja Steeno, directeur VBS Knipoog. "We werken onder meer ook aan de dode hoek, er vindt een fietsexamen plaats, de kinderen gaan op bezoek bij de brandweer, in het ziekenhuis en bij de politie, helmen worden gepimpt en we houden een brandevacuatieoefening." (VDT)