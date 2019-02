Veilig naar school met gemachtigde opzichters vdt

25 februari 2019

20u52 0

Vorige week behaalden twee nieuwe kandidaten hun getuigschrift voor gemachtigd opzichter na het volgen van hun theoretische opleiding en het afleggen van een praktische proef onder toeziend oog van onze wijkagenten Rudi Aron. Jana Janssen en Lauren Wustenberghs kregen op dinsdagavond uit handen van het schepencollege hun diploma en uitrusting.

“Veel kinderen komen te voet of met de fiets naar school”, zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld). “Toch kiezen ouders ook heel vaak voor de auto omdat ze de schoolomgeving niet verkeersveilig genoeg vinden. Eigenlijk wordt zo dan de schoolomgeving nog onveiliger. Het gevolg is dat steeds meer kinderen met de wagen worden gebracht. Een vicieuze cirkel... Gemachtigde opzichters zorgen ervoor dat de schoolomgeving veel veiliger wordt voor kinderen. Ze helpen kinderen de straat over te steken en veilig de schoolpoort te bereiken. De gemeente Geetbets zoekt daarom voortdurend kandidaat-gemachtigde opzichters.”