VBS De Knipoog bekroond met gouden Verkeer op School-medaille

04 december 2018

17u16 0 Geetbets VBS De Knipoog uit Rummen werd door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een gouden Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning voor haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen en fietsen, De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

“In onze school besteden we bewust extra aandacht aan leren over en in het verkeer”, zegt directeur Birja Steeno. “Zowel duurzaam verkeer als veilig verkeer zetten we in de belangstelling doorheen het hele schooljaar. We beperken ons niet alleen tot de verkeersweek, die we sterk uitgebouwd hebben met groeilijnen doorheen de hele basisschool, maar plannen iedere week verkeer in ons aanbod. Daar de kinderen al spelend en doende leren, hebben we veel materiaal en oefenkansen gecreëerd in onze school waarbij onze kinderen iedere dag kunnen bijleren. Ook doen we tijdens het schooljaar regelmatig acties waarbij we de kinderen en ouders aanzetten om bewust te worden van hoe men zich veilig en milieubewust verplaatst van en naar school. We hebben afgelopen schooljaar zoveel punten verdiend met onze acties dat we een gouden medaille in de wacht hebben kunnen slepen.”

Vandaag werden de kinderen verrast met het behalen van de gouden medaille. Ze kregen muziek op de speelplaats waarna ze samen met de juffen en meesters een dikke pluim kregen van directeur Birja.