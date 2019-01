Unizo reikt Handmade in Belgium-label uit aan Old and wICE vdt

16 januari 2019

Met het authenticiteitslabel Handmade In Belgium wil Unizo de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten in de kijker zetten. “Hun producten maken vandaag de dag het verschil voor de moderne consument”, klinkt het. Marcin Wauters en Marleen Vanacken van Old and wICE uit Geetbets, mochten eerder zo’n HIB-label in ontvangst nemen en werden zo UNIZO-ambassadeur van HIB. Het verhaal van Old and wICE startte in 2016 met de ambachtelijke productie van ijs. Voor de ijsbereidingen werken Marcin en Marleen hoofdzakelijk met grondstoffen van natuurlijke oorsprong en lokale (streek)producten zoals hoevemelk van Melkerhei, Hagelandse aardbeien, Nonnekesbier (Nonneke ijs) en ambachtelijke speculaas van Authentijd (Authentijd ijs). Al het ijs wordt ter plaatse gedraaid in een ijsturbine, wat een zachte en smeuïge structuur garandeert.” Marleen en Marcin zijn blij met het label. “We zijn uiteraard heel fier! En meteen kunnen we ook aankondigen dat ons gamma uitgebreid wordt met lactosevrij en suikervrij ijs. Puur genieten voor iedereen is ons motto.”