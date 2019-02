Tweedehandsbeurs vdt

05 februari 2019

Gezinsbond Geetbets organiseert haar zesde tweedehandsbeurs voor baby- en kinderkleding, speelgoed, babyspullen, strips en boeken voor kinderen tot 12 jaar van 13.30 tot 16.30 uur in het parochiecentrum van Hogen. De toegang is gratis. Standhouders kunnen zich inschrijven via info.gezinsbondgeetbets@gmail.com. Deelnemingsprijs bedraagt per tafel 6 euro voor leden, 9 euro voor niet-leden.