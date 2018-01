Tweede nieuwejaarsdrink is succes 02u25 0 Foto Vanessa Dekeyzer

De tweede editie van de nieuwjaarsdrink van de gemeente Geetbets kon, ondanks de koude wind, toch rekenen op heel wat belangstelling. Meer dan 400 burgers zakten af naar het kasteel van Hoen en genoten van de drank en hapjes samen met de lokale handelaars uit de horeca. "Het jaar 2017 was er een van heel wat structurele werken aan ons wegenpatrimonium", zei burgemeester Jo Roggen (Open Vld). "Maar we deden meer dan alleen maar wegenwerken. De integratie van gemeente- en OCMW-diensten is voorbereid. De verbouwingen van de linkervleugel van het gemeentehuis zijn afgerond en begin februari mogen we onze OCMW-collega's welkom heten."





(VDT)