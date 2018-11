Twee markten op één weekend vdt

28 november 2018

11u28 0

Op zaterdag 1 en zondag 2 december organiseert de gemeentelijke dienst vrije tijd twee markten in één weekend: een rommelmarkt op zaterdag en de kunst- en hobbybeurs op zondag.

Op zaterdag 1 december openen de deuren van sporthal Warande in Rummen om 9 uur en kan je tot 15 uur koopjes doen op de rommelmarkt. Een 50-tal standhouders zorgt in totaal voor een 250 meter te ontdekken schatten. De inkom is gratis en je kan tussendoor eventjes gaan zitten om bij te tanken met een hamburger,een stukje taart en koffie of soep.

Op zondag 2 december gaan de deuren van de tweejaarlijkse kunst- en hobbybeurs open om 11 uur. Ook hier verwelkomen meer dan 50 standhouders je met allerhande creaties. Zo kan je er terecht voor streekproducten, schilderijen, boeken, glaskunst, juwelen, windlichten, wenskaarten, handwerken, tassen, badzouten en chocolade. Ook hier kan je verpozen met een hapje en een drankje op ons terras. Om 18 uur sluiten wordt het ‘marktweekend’ afgesloten.