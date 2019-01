Tuinhuisje vernield door brand Kristien Bollen

21 januari 2019

Op de Grote Steenweg in Geetbets vatte gisterenavond rond 18.10 uur een tuinhuisje vuur. De bewoners waren aanwezig en merkten het incident op doordat de elektriciteit in de woning zelf uitviel. De bewoners sloegen alarm, brandweerlui snelden ter plaatse. Het tuinhuisje ging echter verloren in de vlammen, mogelijk ligt een kortsluiting aan de oorzaak van de accidentele brand. De schade bleef beperkt tot het tuinhuisje zelf.