Tractor te zwaar voor houten brugje: mest komt in Melsterbeek terecht Kristien Bollen

21 februari 2019

16u57 0

In de Bronckaertsstraat in Rummen bij Geetbets is deze voormiddag een tractor door een brug over de Melsterbeek gezakt. In een nabijgelegen fruitplantage was men bezig met het injecteren van drijfmest. Een loonwerker uit Bree zorgde voor de aanvoer daarvan. Helaas wist die niet dat het brugje over de Melsterbeek niet stevig genoeg was voor zijn grote tractor met daarachter een grote ton drijfmest, maar enkel voor kleinere kleinere exemplaren bestemd is. Door het enorme gewicht zakte de tractor deels door het brugje waarop de grote ton met drijfmest kantelde en deels in de beek terechtkwam. De brandweer snelde ter plaatse om preventief een dam aan te leggen tegen de weglekkende drijfmest. De milieuambtenaar kwam eveneens ter plaatse, en uit metingen bleek dat er helemaal geen gevaar was voor het milieu. Intussen is de drijfmest overgeheveld in een andere tank, later deze namiddag zullen de takelwerken plaatsvinden. Bij het incident raakte iemand gewond.