Toeschouwers worden even detectives tijdens ‘moorddiner’ vdt

04 maart 2019

09u14 1

Afgelopen zaterdagavond organiseerde Landelijke Gilde Geetbets-Rummen een moorddiner in het buurthuis in Grazen. Het concept sloeg enorm aan en het evenement was onmiddellijk uitverkocht. “Qua communicatie deden we niet meer dan een ‘save the date’”, zegt een tevreden voorzitter Katrien Weckx.

Maar liefst 110 mensen keken vol spanning naar zes scènes van een vergadering over een moord in het bedrijf Artemis. Tussen elke scène mochten de deelnemers stemmen op de mogelijke moordenaar en genoten ze van een lekker gerecht. De deelnemers ontpopten zich als echte detectives. De tafel die op het einde van de avond het vaakst op de juiste persoon gestemd had won een prijs.

“Het was heel fijn om te zien hoe dit concept aansloeg bij de bevolking en hoe we als groep vrijwilligers onze schouders onder dit evenement gezet hebben”, aldus Katrien. “We zijn er als Landelijke Gilde Geetbets-Rummen weer in geslaagd om onze dorpsbewoners een fijne en gezellige avond te bezorgen!”