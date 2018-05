Tien jaar MVK Geetbets 30 mei 2018

De Militaire Vriendenkring Geetbets bestaat dit jaar tien jaar. Dat wil de vereniging niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom organiseert ze een verjaardagsfeestje op zaterdag 2 juni in het Buurthuis in Grazen. Vanaf 18 uur is iedereen welkom voor een frietje, gevolgd door een optreden van komiek Yannick Noben.





Inschrijven voor dit feestje kan nog tot volgende week donderdag bij de bestuursleden. (VDT)