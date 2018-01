Taart voor bewoners woonzorgcentrum Betze Rust 02u25 0 Foto Vanessa Dekeyzer

De inwoners van het woonzorgcentrum Betze Rust kregen recent een delegatie van het schepencollege op bezoek met een leuke en vooral lekkere verrassing.





Die dag vond ook de jaarlijkse nieuwjaarsdrink van het gemeentebestuur voor haar inwoners plaats in het Kasteel van Hoen in Rummen, maar aangezien de meeste inwoners van het woonzorgcentrum minder mobiel zijn, werden zij vooraf aan de receptie in het rusthuis zelf getrakteerd op gebak van hobbybakker Hector Hendrickx.





Ook het verzorgend personeel mocht meesmullen van de taart.











(VDT)