Subsidies voor meer kwaliteitsvolle dorpskernen 30 mei 2018

De provincie Vlaams-Brabant schenkt 30.000 euro aan onderzoek naar vernieuwende projecten in Geetbets om haar dorpskernen in de verschillende deelgemeenten meer kwalitatief te maken en hun ruimtegebruik te verbeteren. "Geetbets is een landelijke gemeente die steeds vaker wordt geconfronteerd met verdichtingsdruk. Hierdoor staat de gemeente op het kruispunt van een veranderende dynamiek", zo legt Jo Roggen (Open Vld), burgemeester van Geetbets uit. "We willen in de nabije toekomst inzetten op drie strategische locaties: de omgeving van het administratief centrum, de site naast en achter het Stationsplein en de Warande-site in Rummen. In een eerste fase worden over deze punten informatie verzameld om ieders wensen en noden te kennen.





In de tweede fase wordt door ontwerpend onderzoek bepaald hoe deze locaties op een kwalitatieve manier kunnen ingevuld worden." Dit wordt allemaal samengebracht in een beeldend masterplan. "Het eindresultaat moet een werkinstrument zijn voor het bestuur, maar de aanpak zelf kan ook inspirerend zijn voor andere gemeenten", besluit Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning. (VDT)