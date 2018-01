Studio Kadans en ZVC Bets Boys krijgen erkenning 31 januari 2018

Twee nieuwe sportverenigingen dienden een aanvraag tot erkenning in bij de gemeente: Studio Kadans en zaalvoetbalclub Bets Boys. Studio Kadans startte in september vorig jaar in de voormalige meubelzaak in de Hogenstraat. De club telt vandaag al 202 leden tussen 3 en 85 jaar. De afdeling Just Move richt zich tot volwassenen en telt een 40-tal leden. ZVC Bets Boys is dan weer ontstaan uit de vroegere VC Veteranen. Zij spelen op vrijdagavond om 21 uur in sporthal De Warande in Rummen hun wedstrijden.





De sportraad gaf gunstig advies aan beide aanvragen en ook de gemeenteraad stemde in met de erkenning. (VDT)