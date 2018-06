Stemmen voor Erika Vanvuchelen 06 juni 2018

Ambachtelijk speculaasbakster Erika Vanvuchelen uit Grazen roept zoveel mogelijk mensen op om haar te steunen in de wedstrijd 'Ambacht in de Kijker'. Zij is een van de tien laureaten. Vanaf nu tot en met 15 juni mag er dagelijks gestemd worden via www.stemspeculaas.be. (VDT)