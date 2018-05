Speelterrein Hogen is ingericht 12 mei 2018

De Vlaamse overheid gaf vorig jaar jeugdverenigingen, die hun terrein avontuurlijk en natuurrijk wilden inrichten, een stevig duwtje in de rug via het project Speelgroen. Chiro Hogen was een van de gelukkigen. Er werd hard gewerkt aan een natuur-en milieuvriendelijk speelveld. "En als kers op de taart werden er extra toestellen geplaatst", zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld). In het oog springt vooral de zeer mooie en artistieke zitbank. "Onze groenarbeiders zullen hun uiterste best doen om het terrein te beheren." (VDT)