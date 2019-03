Speculazen paashaasjes en officier in de Keizerlijke Commanderie van de edele Haspengouwse Fruyteniers: het gaat hard voor Erika Vanvuchelen Vanessa Dekeyzer

20 maart 2019

08u06 4 Geetbets Op zaterdag 23 april wordt ambachtelijk speculaasmaakster Erika Vanvuchelen geïntroniseerd als officier in de Keizerlijke Commanderie van de edele Haspengouwse Fruyteniers. Dat eerbetoon heeft ze te danken aan haar perenbrood en appelspeculaas. En Erika brengt meteen ook een nieuwigheid op de markt: de speculaaspaashaas.

“Hoewel we in 2016 onze broodbakkerij stopgezet hebben en onze pijlen op speculaas gericht hebben, zijn we toch perenbrood blijven maken, omdat dit zo’n succes kent. Het is wel niet zo dat dit een heel jaar door in ons assortiment zit. Een maal per jaar wordt het nog gemaakt en dat tijdens de fruit-en cultuurmarkt in Sint-Truiden. De appelspeculaas maken we sporadisch tijdens allerlei fruitevenementen. Uniek is dat we bij iedere productie van appelspeculaas en perenbrood gebruik maken van appels en peren afkomstig van telkens een ander fruitbedrijf, waardoor we nooit een identiek product hebben.”

Russische boycot

Het was de Russische boycot die Erika ertoe aanzette om een perenbrood en appelspeculaas te bedenken. “Net dat feit maakt de intronisatie in de Keizerlijke Commanderie van de edele Haspengouwse Fruyteniers extra speciaal. Laten we samen meer fruit eten van onze Belgische fruitboeren, maar laten we er ook creatief mee zijn! Op de intronisatie ga ik trouwens appelspeculaas, dit keer gemaakt met appels afkomstig van Fruitbedrijf Vanhellemont uit Meensel-Kiezegem, uitdelen, net als op de bloesemnocturne bij Fruitbedrijf Peeters in Nieuwerkerken op 19 en 20 april met uiteraard appels in van Peeters zelf.”

Zowel het perenbrood als de appelspeculaas kregen zopas, samen met de speltspeculaas en de Grazense amandelspeculaas, de erkenning als Vlaams-Brabants streekproduct door Straffe Streek vzw. “De erkenningen stapelen zich verder op en dat doet bijzonder veel deugd”, vertelt Erika. “Maar dat wil niet zeggen dat ik nu op mijn lauweren moet rusten. Ik blijf elke dag verder zoeken naar vernieuwing en verbetering.”

Die creativiteit komt ook nu in de paasperiode tot uiting. “Het zou toch zonde zijn mocht speculaas, een edel handgemaakte nationale lekkernij, enkel in het najaar aangeboden worden. Daarom bakken we met speculaasbakkerij al onze soorten letterlijk het hele jaar rond want elk moment is goed voor een handgemaakt speculaasje uit eigen streek. En na Sinterklaas heeft ook de paashaas dat begrepen, met als gevolg dat de paasklokken neergedaald zijn bij onze speculaasbakkerij en er vanaf nu heerlijke Grazense paashazen verkrijgbaar zijn.”