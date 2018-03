Speculaasmaakster ontmoet Koning Filip 01 maart 2018

Het sociaal statuut van de zelfstandigen bestaat 50 jaar. Voor die gelegenheid ging men op zoek naar vijftig ambassadeurs. Erika Vanvuchelen, erkend ambachtsvrouw en speculaasmaakster uit Grazen, is een van hen.





"Ik ben ontzettend fier dat ik mee het gezicht kan zijn. Aangezien ikzelf een chronisch zieke zelfstandige ben, is het sociaal statuut voor mij persoonlijk van essentieel belang en ik wil me daar dan ook voor inzetten!", zegt Erika. "Het feit dat er een campagne en platform is dat openstaat voor dialoog, en met deze campagne de ondernemer een gezicht krijgt, vind ik enorm belangrijk."





Onlangs werd de aftrap van de campagne gegeven in de Bozar in Brussel in het bijzijn van enkele vooraanstaande politici en Koning Filip. "Elf van de vijftig ambassadeurs, waaronder ik, kregen de kans om een rondetafelgesprek te voeren met de koning. Dat was heel bijzonder, zeker omdat de koning heel veel interesse in het ondernemerschap toonde. Na afloop mocht ik hem zelfs een mand Grazense speculaas geven. Hopelijk vindt hij het lekker!" (VDT)